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Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Ceren Kaya'dan skandal deprem paylaşımı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Ceren Kaya'nın skandal bir paylaşımda bulunduğu belirlendi. Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Ceren Kaya'nın, ablasının da bulunduğu fotoğrafı, "Deprem olmuş bize ne" ifadeleriyle paylaşması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyaya düşen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

"Deprem olmuş bize ne yazısı" ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı, Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Ceren Kaya'nın paylaştığı görüldü.

Aynı fotoğrafın alt tarafında ise "Çaktırmıyoruzdur" ifadeleri dikkat çekti.

Tepkilerin ardından fotoğrafı silip hesabı gizledi

Paylaşımın ardından tepkiler gelince Ceren Kaya'nın Instagram hesabını gizlediği ve profil resmini sildiği görüldü.

Twitter'da fotoğrafa yorum yağdı

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