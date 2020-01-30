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Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu ile ilgili olay sözler

İSTANBUL'u sel götürürken Bodrum'a tatile giden İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin yaşandığı Elazığ'dan hemen sonra Erzurum'a kayak yapmaya giderek tepki toplamıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İmamoğlu'nu sert dille eleştirdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, tatile doymuyor.

Elazığ depremi nedeniyle bölgeye gittiğini iddia eden İmamoğlu’nun önce Tunceli’de ardından Erzurum’da kayak merkezinde görüntülenmesi büyük tepkilere neden oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, "İnsanlar orAda hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı... Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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