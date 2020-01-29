EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran ve okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlerle buluştu. Selçuk, kendisini tanımayan ve görevini soran 93 yaşındaki kadına, "Bana 'Milli Eğitim Bakanı' diyorlar" karşılığını verdi. Bakan ile yaşlı kadın arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Antalya Hayırseverler Buluşması' programına katıldı.

Vatandaşları selamlayan Selçuk, 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'nin yanına giderek, sohbet etti.

Boztepe, "Size ziyarete geldik, size hürmet edeceğiz, bizim vazifemiz bu" diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin ne?" diye sordu.

Selçuk da "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" yanıtını verdi.

Selçuk'a sarılan Boztepe, "Öyle mi? Kusura bakmayın, tanıyamadım" dedi.

"Olur, önemi yok. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık" diyen Selçuk ile Boztepe arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Selçuk, programda 78 hayırsevere plaket vererek, onlarla fotoğraf çekildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa günü düşüşle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da işaret etmişti: Sudan'da BAE çatlağı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon 10 gözaltı
Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamına cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası
İstanbul'un gözde mekanındaki taciz skandalında yeni gelişme
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyoruz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçeli futbolculardan Elazığ'da göçük altından çıkarılan Emir'e destek
Hande Erçel kardeşi Gamze Erçel'i doğum anında da bırakmamış! O anları paylaştı
Bala Hatun kimdir Osman Gazi'nin ilk eşi ve çocukları
Adana'da ön koltukta cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi!
Ahbap Derneği depremzedeler için 2 milyon lira topladı
Osman Gazi'nin eşleri kim kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
İşte deprem sarsıntısını önleyen sismik izolatörler
Osman Gazi kimdir hayatı Osman Gazi çocukları kaç tane?