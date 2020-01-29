Sivas'ta kamyonetten ekmek alan sevimli köpek kamerada

İmranlı'da marketlere ekmek dağıtımı yapan Hüsamettin Torun, kamyonetteki ekmek sayısının her gün eksik çıkması üzerine market kamerası incelendi. Kameraya yansıyan görüntülerde ekmeği kamyonetten bir sokak köpeğinin aldığı fark edildi. Marketin önünde bekleyen köpeğin ekmek dağıtıcısının mağazaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği görüldü. Öncelikle kamyonetin etrafında gezinen köpeği, etrafta kimse olmadığını görünce kasaya çıktığı ve poşetin içinden ekmekleri yere düşürüp, kenara taşıyarak yediği görüldü. Köpeğin ekmek dağıtıcısı mağazadan çıkmadan uzaklaştığı fark edildi. Görüntü, izleyenleri gülümsetti.

Ekmek dağıtıcısı Hüsamettin Torun, araçtan günlük ekmeğin eksildiğini fark edince güvenlik kamerasına baktıkları ve şaşırdıklarını belirterek, "Geliyorum kasayı sayıyorum. İki tane ekmek eksik. Marketin kamerasından inceleyince köpeği gördük. Aracın içerisine girip ekmekleri alıp yiyor. Ben de artık ona her gün iki tane ekmek veriyorum" dedi.