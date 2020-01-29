YEREL

Sivas'ta kamyonetten ekmek alan sevimli köpek kamerada

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde bir sokak köpeğinin her gün ekmek kamyonetinden ekmek alması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İmranlı'da marketlere ekmek dağıtımı yapan Hüsamettin Torun, kamyonetteki ekmek sayısının her gün eksik çıkması üzerine market kamerası incelendi. Kameraya yansıyan görüntülerde ekmeği kamyonetten bir sokak köpeğinin aldığı fark edildi. Marketin önünde bekleyen köpeğin ekmek dağıtıcısının mağazaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği görüldü. Öncelikle kamyonetin etrafında gezinen köpeği, etrafta kimse olmadığını görünce kasaya çıktığı ve poşetin içinden ekmekleri yere düşürüp, kenara taşıyarak yediği görüldü. Köpeğin ekmek dağıtıcısı mağazadan çıkmadan uzaklaştığı fark edildi. Görüntü, izleyenleri gülümsetti.

Ekmek dağıtıcısı Hüsamettin Torun, araçtan günlük ekmeğin eksildiğini fark edince güvenlik kamerasına baktıkları ve şaşırdıklarını belirterek, "Geliyorum kasayı sayıyorum. İki tane ekmek eksik. Marketin kamerasından inceleyince köpeği gördük. Aracın içerisine girip ekmekleri alıp yiyor. Ben de artık ona her gün iki tane ekmek veriyorum" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Elazığ ve Malatya depremzedeleri için toplanan bağış miktarı Bakan Soylu açıklaması
Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak! Süleyman Soylu açıkladı
Akhisarspor, Yılmaz Vural ile görüştü
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor
Ön koltukta cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi! Olay yeri Adana
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına tepki!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Manisa'da meydana gelen depreme koyunların tepkisi kamerada
Vuhan'daki Türk vatandaşlar tahliye edilecek
İstanbul depremi fay hattı üstünde olan çok riskli ilçeler hangisi
Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması
Rusya’da minibüs park halindeki 4 araca böyle çarptı
37. hafta doğum izni raporu yazma dilekçe örneği
ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı
2020 okul tatilleri 2. ara tatil ne zaman başlıyor