YEREL

Cenazeye giden otobüs yandı

İSTANBUL'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesi'ne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsünün arkasından gelen bir taksici, dumanı fark ederek otobüsü durdurup sürücü ve yolcuları uyarmasıyla olası bir faciadan son anda kurtardı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yakınlarının cenaze töreni için giden 31 kişiyi ve cenazeyi taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Taksici dumanları farkedip uyardı

Kapıların camlarını kırarak cıktılar

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip, aracı durdurdu. İsmi öğrenilemeyen taksici, otobüstekileri uyararak inmelerini istedi. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapılarının kilitlendiği fark edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen'den Fenerlilere kötü haber: Artık beklemesinler
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri! Açıklama yapıldı
Araç sahipleri dikkat! Motorine ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayınlandı
Türkiye'den Belçika'nın PKK kararına çok sert tepki
Son dakika gelişmesi! Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi! Türk Metal Sendikası ile MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga kamerada
Hakan Çalhanoğlu 2 golle yıldızlaştı
Berk Suyabatmaz kimdir aslen nereli Burcu Esmersoy'un eski eşi mesleği
Kadın 81. bölüm fragmanı final
Ramo 4. bölüm fragmanı
Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğendi
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı
Tuna Arman evli mi eşi kimdir Tuna Arman kaç kere evlendi?