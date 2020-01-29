Cenazeye giden otobüs yandı

Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yakınlarının cenaze töreni için giden 31 kişiyi ve cenazeyi taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Taksici dumanları farkedip uyardı

Kapıların camlarını kırarak cıktılar

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip, aracı durdurdu. İsmi öğrenilemeyen taksici, otobüstekileri uyararak inmelerini istedi. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapılarının kilitlendiği fark edildi.