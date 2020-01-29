MEDYA

Babil 3. bölüm 2. fragmanı

Babil dizisi 3. yeni bölümüyle 31 Ocak 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Babil'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Babil 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Babil 31 Ocak 2020 Cuma akşamı Star'da...

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözde barış planına AB ve BM'den ilk tepki
Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Trump'ın planına Türkiye'den sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Tedbirimizi aldık
ABD Başkanı Trump Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu: Kendi halkını bombalayanların Libya'nın geleceğinde yeri olamaz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 30. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 20. bölüm 2. fragmanı
İstanbul'da yüksek deprem riski taşıyan ilçeler listesi
Acılı babadan yürek burkan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Tedbirimizi aldık
İstanbul depreminde fay hattı üstündeki ilçeler hangisi 2020
Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı İstanbul'da gözaltına alındı
POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor tarih belli mi?