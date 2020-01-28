Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem anı ise kameralara böyle yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
2 BİNA HASAR GÖRDÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Depremde, kırsal Karakurt Mahallesi'nde, önceki depremde hasar gören ve boşaltılan tek katlı 2 binada hasar meydana geldi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi, hastaneye başvurdu. 2'si hamile 7 kişinin, yaşadıkları korku nedeniyle 2 kişinin de düşme sonucu hastaneye gittiği belirtildi. Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi. Depram anı saniye saniye kameralara böyle yansıdı...