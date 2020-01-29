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Hercai 30. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 30. yeni bölümüyle 31 Ocak 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 31 Ocak 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

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