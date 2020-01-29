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Kadın 81. bölüm fragmanı final

Kadın dizisi 81. final bölümüyle 4 Şubat 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 81. final bölümü fragmanı yayınlandı. Kadın'ın son bölümünde neler olacak? Kadın 4 Şubat 2020 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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