NBA Elazığ ve Malatya’yı unutmadı
Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen insanlar için kampanya başlatan Cedi Osman'a kulübü de destek oldu. Cavaliers, Wizards ile oynanan maçta depremzedeleri unutmadı.
Yunus Emre Enstitüsü ve Amerikan Basketbol ligi takımı Cleveland Cavaliers arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreni sonrası takım yetkilileri Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen deprem felaketine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla maç sırasında reklam panolarından Türkçe “Elazığ, Malatya Dualarımız Sizinle !” şeklinde paylaşımlarda bulundu.