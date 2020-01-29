SPOR

Rıdvan Dilmen'den Fenerlilere kötü haber

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez için ''Rodriguez hayali sona erdi. Napoli'ye gitti. Fenerbahçe Rodriguez'i lisans durumlarından dolayı alamıyor. Fenerbahçeliler, Rodriguez'i artık beklemesin.'' yorumunda bulundu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında spor gündemini yorumladı.

''Sivas, son dakika da 1 puanı kurtardı''
Lider Sivasspor'u değerlendiren Dilmen, ''Sivas, dün akşam son dakika da 1 puanı kurtardı. Rakiplerin Sivas'a bakış açısı değişti, bunun da etkisi var. Ben Sivasspor'da oyunda taktiksel sorun gördüm. Sivasspor'un ikinci bölgeyi çabuk geçtiği anlar en önemli silahı.'' dedi.

''Fenerbahçe, Başakşehir'i bozdu''
Fenrbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta sarı-lacivertli takımdan övgüyle bahseden Dilmen şu ifadeleri kullandı;

''Fenerbahçe sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Fenerbahçe, Başakşehir'i bozdu. Önce iyi oynadı sonra bozdu. Galatasaray ise net bir galibiyet aldı. Kolay bir maç oldu onlar için. Falcao ve Saracchi maksimum 1 hafta oynamaz diye düşünüyorum. Çabuk döneceklerdir.

''Sergen Yalçın'a kapı Beşiktaş'ta her zaman açıktı''
Beşiktaş, radikal bir değişikliğe gitti. Muhtemelen Sergen Yalçın ekibiyle beraber geldi. Sergen Yalçın'a kapı Beşiktaş'ta her zaman açıktı. Ancak bu tip takımlarda görev almak kolay değildir. İlk hedefi bu sezon için Avrupa'ya kalmak olmalı. Sergen Yalçın'ı değerlendirmek için gelecek sezonu beklemek gerekir. Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen, Fatih Terim gibi adamlar kulüplerine mal olmuş isimler. Bu tip insanlar geleceği ile ilgili kararlar vermezler, daha duygusal kararlar verirler. Hayalindeki yerde çalışmak bir gururdur.

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