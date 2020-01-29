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Manisa'da meydana gelen depreme koyunların tepkisi kamerada

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde dün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sırasında koyunların korkuyla hareket etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem hayvanları da olumsuz etkiledi.

Karakurt Mahallesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki İlyaslar Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Çalkın’a ait çiftlikte bulunan onlarca koyun, deprem anında büyük korku yaşadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde yerde yatan koyunların, depremle birlikte ayağa kalkarak sağa sola kaçtıkları görülüyor.

Korkan koyunlar, depremin etkisinin geçmesiyle tekrar bir araya geldi.

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