DÜNYA

ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı. Trump, sözde Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı. Trump, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" ifadelerini kullandı. Trump, sözde Ortadoğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

"KUDÜS İSRAİL'İN OLACAK"

Trump, konuşmasının başında, sözde Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

Plan kapsamında İsrail'in "gelecekte kurulacak Filistin devleti"nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN'E 4 YIL SÜRE

Sözde Orta Doğu barış planına göre Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi amacıyla 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Trump ayrıca, sözde Ortadoğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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