Elazığ’daki depremde 11 kişinin öldüğü binanın yıkılma anı kamerada

24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki 5'er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.