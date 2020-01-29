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Elazığ’daki depremde 11 kişinin öldüğü binanın yıkılma anı kamerada

ELAZIĞ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın yıkılma anı bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki 5'er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.

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