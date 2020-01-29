DÜNYA

Vuhan'daki Türk vatandaşlar tahliye edilecek

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Virüsün bulaştığı Türk vatandaşı yok. Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı Çin'den tahliye edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, NTV canlı yayınında, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Söz konusu virüsün henüz hiçbir Türk vatandaşına bulaşmadığını belirten Önen, "Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık." dedi.

TÜRK VATANDAŞLARINDA VİRÜS YOK
"Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum." diyen Önen, virüs tespit edilmediğini de vurguladı.

DONANIMLI UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELECEKLER
Pekin Büyükelçisi Önen, "Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak." şeklinde konuştu..

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