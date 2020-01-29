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Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması

Samsun’da ahıra götürülürken kaçan 2 tonluk boğa, sahibini saatlerce peşinden koşturdu. Boğa 10 saatlik bir çalışma sonunda yakalanabildi.

Samsun’un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Murat Kocaman’a ait 2 tonluk ‘Yağız’ isimli boğa ahıra götürülürken kaçtı. Kaçmanın ardından sahibini ve etraftaki vatandaşları peşinden koşturan boğa, Kurban Bayramlarında yaşanan olayları hatıra getirdi.

Sinirli boğa araçlara saldırarak maddi zarar verirken etrafındaki vatandaşlara ise korku dolu anlar yaşattı. Veteriner Hekim İlhan Demirsoy mahalleye getirildi ve boğaya uyuşturucu iğne yapıldı. Yorgun düşen boğa 10 saat sonra etkisiz hale geldi. Kovalama sırasında eğlencelik görüntüler ortaya çıktı.

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