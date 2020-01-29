DÜNYA

Rusya’da minibüs park halindeki 4 araca böyle çarptı

Rusya’da ana yolda ciple çarpışıp kontrolden çıkan minibüs, park halindeki arabalara çarptı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otoyolda cip ile çarpışan minibüs kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen minibüs bu kez park halindeki 4 araca çarptı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük hasar meydana geldi. Cip ise minibüsle çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir araca çarptı.

Kaza sonrasında minibüs üzerinde yapılan incelemede aracın frenlerinin tutmadığı ve kar lastiklerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

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