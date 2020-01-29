Adana'da ön koltukta cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi!

Polisin ulaştığı araç sahibi, kanserden ölen 20 yaşındaki yakınını 8 yaşındaki oğlu ile birlikte Suriye'ye götürdüğünü söyledi. Anlatılanların doğru olduğunu tespit eden polis, gerekli işlemleri yaparak cesedin cenaze aracıyla ülkesine gönderilmesini sağladı.

20 yaşındaki kanser hastası gence ait

Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş, cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesinde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye’ye defnetmeye götürdüğünü söyledi.

Doğru söylediği teyit edildi

Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye’ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi.