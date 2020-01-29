YEREL

Küçükçekmece'de kediyi yerden yere vuran cani adam kamerada

Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kediyi yere vurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ufuk B.(32) kediyi kucağına alıp bir süre seviyor, ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. 

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ufuk B. mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Emre Mor'a tokat gibi yanıt!
Altını olanlar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarı: Daha da yükselecek
Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tatil tepkisi! Tatile giderken Elazığ'a uğramış
Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
ABD'den İran'a büyük bir şok daha! 5 milyar dolara erişilemiyor
Kobe Bryant’ın cesedi teşhis edildi! Kızının cesedi inceleniyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine cevap verdi
Ümraniye'de üvey anne 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktü
Düşük deprem riski taşıyan güvenli İstanbul ilçeleri hangisi?
Ergin Ataman: "Kobe Bryant Beşiktaş'la anlaşmıştı"
Rusya'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ateşe verdi
Ponzi sistemi nedir Ponzi şeması saadet zinciri
Sivas'ta kamyonetten ekmek alan sevimli köpek kamerada
2020 okul yaz tatili ne zaman MEB okul tatil günleri çizelgesi