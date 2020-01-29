Hande Kazanova Şubat ayı burç yorumları Merkür gerilemesi etkileri

Şubat ayı gökyüzü etkileşimi anlamında olumlu enerjilerle dolu bir ay olacak. Birazcık daha hareketleneceğiz kendi özel alanımıza gereken özeni göstereceğiz. Bu ayın en önemli konusu 17 Şubat'ta Merkür balık burcunda gerilemeye başlayacak 4 Marta kadar balık burcunda 4 Martla 10 Mart arasında da Kova burcunda gerileyecek bu yılın ilk gerilemesi ile karşı karşıya kalacağız.



Astroloji uzmanı Hande Kazanova her ay olduğu gibi bu ay da burcunuzun başına neler geleceğini sizler için yorumladı. İşte Şubat ayında hangi burcu neler bekliyor...