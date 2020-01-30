Seyyar satıcılıktan patronluğa

Trabzon’dan bir başarı öyküsü, tek kişilik seyyar arabadan, 25 kişilik kadroya...

Trabzon'da seyyar satıcıyken şimdilerde ise sosyetenin vazgeçilmez balık restorantının sahibi Erşan Yılmaz mesleğe başlama hikayesini şöyle dile getirdi: “Balıkçılığa 15 yaşında liseye giderken başladım. Seyyar satıcı olan abimin yanına gider ona yardım eder ve okul harçlığı alırdım. İlk aldığım yevmiye olan 1 milyon lira yani şimdiki 1 TL benim bu mesleği sevmeme sebep oldu diyebilirim. Çünkü o yıllarda yokluk çeken bir öğrenci için 1 TL çok iyi bir paraydı. Kendi kendime yevmiye çalışıp 1 TL kazandıysam, bu işi kendim yapsam ne kadar kazanırım diye hesap yapmaya başladım doğal olarak. Lise bittiğinde 16 yıl boyunca Instagram videolarımda gördüğünüz el arabamla seyyar satıcılık ve pazarcılık yaparak çalıştım.

İnsan sevdiği işi yapınca her zaman mutlu önemli olan severek aşkla yapmak gerisi bir şekilde oluyor “ diyerek hikayesinin çok daha uzun olduğunu belirten Erşan Yılmaz seyyar arabasıyla başladığı yolculuğa dev kadrosuyla devam ediyor. Trabzon’un Boztepe mevkisinde bulunan restaurantta 25 kişilik kadroyla pişirdiği balıklarıyla ziyafet yaşatan Erşan Yılmaz için en önemli olan da sevdiği işi yapması ve gelen misafirlerin memnun ayrılması. Tek başına çalıştığı tezgahtan patron olarak ilerlemek kendisinin bile aklına gelmezdi belki de. Instagram'da 1 Milyona yakın bir takipçisi bulunan Bordo Mavi Balık dünyanın bir çok noktasından yakın takip ediliyor. Bir balık restoranının menüsünde karşılaşacağınız her şey onun videolarında yer buluyor hem de tüm detaylarıyla birlikte. Yeri geliyor koca orkinos balığını sırtlıyor, yeri geliyor Boğaziçi Köprüsü'nün manzarasında ya da Trabzon'un yaylalarında, Paris'in Eyfel Kulesi’nin önünde hamsi tava yapıyor. Evet evet yanlış duymadınız Paris’e kadar uzanan bir lezzet Bordo Mavi Balık.