Nafaka parası 36 milyar dolar alan MacKenzie Tuttle ilk adımı attı

Jeff Bezos ile 25 yıllık evliliğini rekor nafaka alarak bitiren MacKenzie Tuttle, boşanmadan elde ettiği Amazon hisselerini nakite çevirmeye başladı.

Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos (55) ve MacKenzie Tuttle (49) tamamlanan boşanma süreçlerinden sonra yeni bir dönem başladı.

Forbes'un haberine göre; 36 milyar dolar değerinde yüzde 4’lük Amazon hissesini nafaka olarak alan MacKenzie, hisselerini nakite çevirmek için hareke geçti. MacKenzie, ilk adım olarak 350 milyon dolarlık hisse sattı.

Forbes verilerine göre Mackenzie boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin kadınları arasında ilk beşe girmişti. Dünyanın en zenginleri listesinde ilk üçte olan Jeff Bezos’un serveti 131 milyar dolar.

Nafakası 80 ülkenin milli gelirinden fazla

MacKenzie Tuttle'ın aldığı nafaka miktarı Bahreyn’in milli gelirine eşit. Estonya’dan Kıbrıs’a 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.