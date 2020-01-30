IKEA coronavirüs yüzünden Çin'deki mağazalarını kapatıyor

Coronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapatma kararı alan IKEA, yaptığı açıklamada, "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadelerini kullanıldı.

Coronavirüs salgını yüzünden Çin'deki dört bine yakın şubesinin yarısını kapatma kararı veren Starbucks'ın ardından benzer bir karar da IKEA'dan geldi.

Bütün mağazalarını kapatacak

IKEA'nın Çin biriminden yapılan açıklamada, “IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir” ifadesi kullanılarak mağaza kapatma kararı duyuruldu.

IKEA'nın Çin'de bulunan mağazalarının bir kısmı resmi karardan önce kapanırken 30 Ocak tarihinden itibaren bütün mağazalar salgına karşı kapatılacak. 2018 sonu itibarıyla Çin’de 24 IKEA mağazası bulunuyor.