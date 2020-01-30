HABER /  DÜNYA

IKEA coronavirüs yüzünden Çin'deki mağazalarını kapatıyor

Coronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapatma kararı alan IKEA, yaptığı açıklamada, "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadelerini kullanıldı.

Coronavirüs salgını yüzünden Çin'deki dört bine yakın şubesinin yarısını kapatma kararı veren Starbucks'ın ardından benzer bir karar da IKEA'dan geldi.

Bütün mağazalarını kapatacak

IKEA'nın Çin biriminden yapılan açıklamada, “IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir” ifadesi kullanılarak mağaza kapatma kararı duyuruldu.

IKEA'nın Çin'de bulunan mağazalarının bir kısmı resmi karardan önce kapanırken 30 Ocak tarihinden itibaren bütün mağazalar salgına karşı kapatılacak. 2018 sonu itibarıyla Çin’de 24 IKEA mağazası bulunuyor.

Çin alarm durumuna geçmiş durumda

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170’e yükseldiğini açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Haluk Levent'ten deprem yardımı çağrısı : Tırlara doldurup yollamayın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Ceren Kaya'dan skandal deprem paylaşımı
Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı Bakanlık duyurdu
Veyis Ateş Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a FETÖ'cü müsünüz diye sordu
Galatasaray'da Fatih Terim'i çıldırtacak Drogba teklifi
Ekrem İmamoğlu'na 'kalma burada git' dedim
ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Gezen kaç yaşında Bircan Bali'nin eşi kimdir?
Seyyar satıcılıktan patronluğa
Real Madrid Zaragoza'yı gole boğdu
Şenol Güneş, Emre Akbaba kararını verdi
Sergen Yalçın: Transfer şart değil bu takım bana yeter
Acun Ilıcalı eşleri ilk eşi Seda Başbuğ kimdir yaşı kaç?
Yorumlar