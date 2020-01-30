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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı

İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala süpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Transfer an meselesi
Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulübün resmi olarak bu transferi açıklaması bekleniyor.



Beşiktaş da istemişti
Hatırlanacağı gibi Beşiktaş da Guilherme'yi kadrosuna katmayı çok istemişti ancak harcama limiti engeline takıldığı için bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

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