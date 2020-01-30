Yıldız Holding'te flaş Murat Ülker kararı! Görevi yeğenine bıraktı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, görevinden ayrılarak "Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim” açıklaması yaptı. Yeni yönetim kurulu başkanı ise Ali Ülker oldu.

Yıldız Holding’den yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ülker görevi yeğeni Ali Ülker’e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.

"Bayrağı güvenle Ali Ülker’e devrediyorum"

Murat Ülker, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Bey’den devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülker’e devrediyorum.

Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim.

"Başkanlığımda on bir misli büyüdü"

Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. Global atıştırmalık ve yerel perakende iki ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin peşinde koşacağız.