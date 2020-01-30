Çin saklıyor ölü sayısı korkunç bir sayıya ulaştı! Dev firmalar kapanıyor

ÇİN koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170'e çıktığını açıkladı. Bir Çinli doktor ise 3 bin kişinin öldüğünü iddia ediyor. Perşembe günü Tibet'te de bir koronavirüs vakasının doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı. Türkiye'de ise henüz coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Çinli yetkililer salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan ve onun başkenti olduğu Hubei eyaletindeki 50 milyon kişiyi karantinaya almaya çalışıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Perşembe günü koronavirüsün bulaştığı hasta sayısını 7.711 olarak açıkladı, 81.000 kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğu bildirildi. Ölü sayısının ise 170'e çıktığı açıklandı.

Çin saklıyor

Coronavirüsünden ölenlerin sayısına ilişkin Çin'in gerçek rakamları sakladığı öne sürülüyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan bir Çinli doktor 3 bin kişinin öldüğünü iddia etti.

Maske zorunlu maçlar iptal

Çin genelinde yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi, Çin'in futbol federasyonu da Çin Süper Ligi de dahil olmak üzere ülke çapındaki bütün futbol maçlarının askıya alındığını açıkladı.

Hong Kong ülkeye almıyor

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong yönetimi de bir dizi önlem açıkladı ve iki ülke arasındaki geçişleri sınırladı. Çin ile Hong Kong arasındaki uçak seferleri yarıya indirildi, Çin anakarasına yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceği de duyuruldu.

Japonya'nın tahliye ettiği vatandaşlarında koronavirüs görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını konusunda "tüm dünyanın tetikte olması gerektiğini" kaydederken, Japonya'nın ülkeden tahliye ettiği 206 kişiden 3'ünde koronavirüs gözlemlendi. Böylece ülkedeki hastaların sayısı 11'e çıktı.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın tespit edildiği 3 kişiden 2'sinde hastalık bulgularının önceden gözlemlenmemesi endişe verici bir gelişme olarak yorumlandı.

İngiltere vatandaşlarını karantinaya alacak

Çin'de vatandaşları bulunan ülkelerden bazıları tahliye işlemlerine başlamış durumda. İngiltere, Çin'den getirilecek vatandaşlarının 14 gün boyunca karantinada tutulacağını duyurdu, ABD ise bu süreyi 72 saatle sınırlandırdı.

Fransa'nın da aralarında Fransızların da olduğu 350 AB vatandaşını bu hafta Vuhan'dan tahliye etmesi bekliyor. Avustralya da vatandaşlarını tahliye ederek, onları normal şartlarda sığınmacıların kaldığı Christmas Adası'nda karantinaya almaya hazırlanıyor.

Starbucks, Toyota, Foxconn, Tesla ve McDonald's ve IKEA'nın da aralarında bulunduğu firmalar ülkedeki üretimlerini durdurdu ya da mağazalarını kapattı.

Çin'deki Türkler ne olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 35 Türkiye vatandaşının Çin'den ülkeye dönmek için başvuruda bulunduğunu söyledi ve ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla vatandaşların tahliyesinin planlandığını bildirdi. Koca, "Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak 14 günlük zaman diliminde karantinaya alınmasını Bilim Kurulu öneriyor" dedi.

Türkiye'de durum ne?

Corona virüsü alarmı şimdiye kadar İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir, İzmir ve Aksaray’da verildi fakat hiçbir vakada virüs tespit edilmedi.

Türk Havayoları Çin seferlerinde personelin yüz maskeleri kullanacağını açıkladı.

British Airways, Lufthansa, Amerikan Havayolları, KLM ve United Havayollarının aralarında olduğu bazı büyük hava yolları şirketleri Çin'e uçuşlarını durdurdu.

Halihazırda Çin dışında 16 ülkede koronavirüs görülmüş durumda.

Çin dışında tespit edilen 60'tan fazla vakanın rastlandığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var.

İnsan hatası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün geçen hafta koronavirüsü acil durum ilan etmeme kararı alması konusunda pişmanlığını iletti ve kararı "insan hatası" olarak nitelendirdi. DSÖ salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde bugün yeniden toplanacak.

Virüs bulaşmaması için ne yapılmalı?

