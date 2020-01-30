HABER /  SPOR

Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Devre arası transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Bursaspor Kulübü, yaklaşık bir aydır yoğun çaba harcadığı Abdou Razack Traore transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Traore ile yaptığı görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandı. Bu gece saatlerinde Bursa'ya gelecek Burkina Fasolu oyuncunun lisansının da yarın çıkarılacağı bildirildi.

Abdou Razack Traore, Bursaspor'un TFF 1'inci Lig'de 2 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Eskişehirspor maçında teknik direkör İbrahim Üzülmez'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Demir Grup Sivasspor ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, bu sezon 9'u lig, 4'ü ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 13 maça çıkarken ikişer gol ve asist k

SON DAKİKA HABERLERİ
Çin saklıyor ölü sayısı korkunç bir sayıya ulaştı! Dev firmalar kapanıyor
Kadın eşiyle ilişki yaşayan eskortun evini bastırdı darp edip paralarını çaldılar
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Ceren Kaya'dan skandal deprem paylaşımı
Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı Bakanlık duyurdu
Veyis Ateş Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a FETÖ'cü müsünüz diye sordu
ÖNCEKİ HABERLER
İşsizlik sigortasına başvuran kişi sayısı 1.9 milyon
Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi Mehtap Algül kimdir kaç yaşında?
Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi
Mehtap Algün kimdir kaç yaşında Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi mi?
Yıldız Holding'te flaş Murat Ülker kararı! Görevi yeğenine bıraktı
Osman Gazi'nin eşleri kim kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Yorumlar