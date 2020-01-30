Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi! Uysal, 8.2 olarak açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk toplantısında 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 8.2 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin yaptığı sunumda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Murat Uysal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir"

-Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Gelişen ülkelerde ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 8.2 olarak korunuyor.

"Enflasyon beklentilerinde iyileşme"

Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi.

"Toparlanma eğilimi sürüyor"

İktisadi faaliyet toparlanma eğilimini sürdürdü. Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor. Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

Ülke risk primi

Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi. Enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşme sağladık. Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.

Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

"İktisadi faaliyet güç kazandı"

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi. Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor. Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi. İşgücü piyasasında toparlanma gözlendi. Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor. Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor. Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz. Yurt içi talebin kademeli güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

Petrol fiyatı ortalama tahmini

-2020 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 60,0 dolar (önceki 57,7)

-2020 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0 (önceki %11,0)

-2021 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 56,6 dolar

Enflasyon tahmini

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %6,2-10,2 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (önceki %5,3-11,1 aralığı ile %8,2)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %3,0-7,8 aralığında -orta noktası %5,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.