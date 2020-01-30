Beyoğlu'nda kaza yapan tramvayın önünde fotoğraf çektirme yarışı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi. Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay az ileride park halinde bulunan bir otomobile çarptı.