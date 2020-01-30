HABER /  FENERBAHÇE

Azerbaycan'dan Ersun Yanal'a kanca

Azerbaycan Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal’ın da bulunduğu öğrenildi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun önceki gün gerçekleştirdiği konferansta sürpriz bir gelişme yaşandı. Federasyon başkanının seçildiği, mali konuların konuşulduğu toplantıda gündem başlıklarından bir tanesi de, milli takım teknik direktörüydü.

Listede Ersun Yanal var
Hırvat Jurcevic’in ayrılmasının ardından boşta olan koltuk için hazırlanan aday listede Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a da yer verildi. Milliyet'in haberine göre; Federasyon, Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic’in sözleşmesini geçtiğimiz ayın ortasında feshetmişti. Slaven Bilic döneminde deneyimli teknik adamın yardımcısı olarak Beşiktaş’ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcının ayrıldığı günden bu yana, teknik adamlık koltuğu boşta bulunuyor.

Birçok isim var listede
Spartak Moskova’dan ayrıldıktan sonra boşta olan Rus hoca Oleg Kononov, Torino, Udinese ve Arnavutluk Milli Takımı gibi ekipleri çalıştırmış Giovanni de Biasi, Umman Milli Takımı’nın Hırvat çalıştırıcısı Branko Ivankovic, İtalya Milli Takımı’nın eski hocası Luigi di Biaggio ve bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Cesare Prandelli’nin de adaylar arasında yer aldığı belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fatih Terim üç ismin fişini çekti! Sözleşmeleri askıya alınacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda yükseliş trendi! FED kararı sonrası dolarda son durum
Galatasaray'da Fatih Terim'i çıldırtacak Drogba teklifi
Ekrem İmamoğlu'na 'kalma burada git' dedim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına 'FETÖ'ye yardım' davası
Ali Babacan yeni partinin kuruluşunu 3. kez erteleme kararı aldı! Elazığ depremi etkili olmuş
Kobe Bryant'ın ölümünde şoke eden detay! Eşi Vanessa ilk kez konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Banu Ilıcalı kaç yaşında eşi Ceyhun Efe kimdir ne iş yapıyor?
İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu
İngiliz yayın kuruluşu 450 kişiyi işten çıkaracak!
Manchester United Bruno Fernandes'i 80 milyon euroya kadrosuna kattı
Acun Ilıcalı eşleri ilk eşi Seda Başbuğ kimdir yaşı kaç?
Şeyh Edebali kimdir Şeyh Edebali Türbesi hangi ilde nerede?
Yorumlar