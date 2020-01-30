Damian Lillard triple double yaptı Portland kazandı

NBA'de Portland Trail Blazers, evinde karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 125-112'lik skorla mağlup etti. Portland Damian Lillard 36 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak kariyerinde ilk kez triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Houston Rockets'ı 125-112'lik skorla mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti. Portland'da Damian Lillard 36 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak kariyerinde ilk kez triple double yaptı.



Portlanda'da ayrıca CJ McCollum 22 sayı, 5 ribaund ve Carmelo Anthony de 6 sayı, 13 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Houston'da Russell Westbrook'un 39 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansı yetmedi.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 115 - Chicago Bulls: 106

Brooklyn Nets: 125 - Detroit Pistons: 115

New York Knicks: 106 - Memphis Grizzlies: 127

San Antonio Spurs: 127 - Utah Jazz: 120

Portland Trail Blazers: 125 - Houston Rockets: 112

Sacramento Kings: 100 - Oklahoma City Thunder: 120



