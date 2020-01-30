HABER /  YEREL

Kendini aldattığını iddia eden kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, dün akşam, Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'taki evde meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Yılmaz ile tartışmaya başladı. 

Kadın evden ayrılmak istedi

Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı. 

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı dünya alarmda
Azerbaycan'dan Ersun Yanal'a kanca
İBB’den ‘Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı’ haberiyle ilgili açıklama
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! MTV 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 2 gün
Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi! Uysal, 8.2 olarak açıkladı
Çin saklıyor ölü sayısı korkunç bir sayıya ulaştı! Dev firmalar kapanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs salgını maske satışlarını artırdı
Bursaspor'da Traore imzaladı
Lassa ateşi virüsü nedir nasıl bulaşır ilk belirtilerine dikkat!
İngiliz polisi korumasındaki Suudi aktivist isim verdi
14 Şubat hangi gün 2020 Sevgililer Günü ne zaman?
Yorumlar