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Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı dünya alarmda

ÇİN 'de 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan ve dünyanın korulu rüyası olan koronavirüs giderek yayılıyor. Önü alınmayan virüs iki ülkeye daha sıçradı

Çin'de ortaya çıkan ve ülke genelinde giderek yayılan yeni tip koronavirüs Filipinler ve Hindistan’da da tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini doğruladı.

Çinli kadında koronavirüs testi pozitif çıktı

21 Ocak'ta Vuhan'dan gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadında koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Duque, hastanın devlet hastanesinde kapalı bir şekilde tutulduğunu ve durumunun asemptomatik olduğunu söyledi

Hindistan'da da tespit edildi

Hindistan'da da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Hükümetten yapılan açıklamada, Vuhan Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencinin güney Hindistan'daki Kerala eyaletinde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Hastanın karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, durumunun sabit olduğu ve şu an müşahede altında tutulduğu açıklandı.

Virüs Çin'den birçok ülkeye yayıldı

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

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