Koronavirüs şakası yaptı! Büyük tepki çekti!

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve giderek çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs, Rusya’da da tedirginliğe neden olurken Rus bir gencin korona virüsüne yönelik yaptığı şaka ortalığı karıştırdı.

Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Rus bir genç, bu kez korona virüsüne yakalanmış bir hastayı taklit etti.

KORONAVİRÜS ŞAKASI TEPKİ ÇEKTİ

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı.

Bir süre sonra yere yığılan gencin başında toplananlar olayın şaka olduğunu anlamadan gençle ilgilenmeye çalıştı. Bir süre şakacı gencin ayarladığı 2 kişi minibüsle gelerek sözde genci hastaneye kaldırdı.

Özel kıyafetlerle genci sedyeyle alan kişiler araca yükledikleri genci götürdü.

O anlar genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayıldı.

Görüntüleri izleyen Ruslar, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak savcılara çağrıda bulundu.