DÜNYA

Koronavirüs şakası yaptı! Büyük tepki çekti!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs'ü (coronavirüs) kullanarak şaka yapan Rus genç, büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve giderek çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs, Rusya’da da tedirginliğe neden olurken Rus bir gencin korona virüsüne yönelik yaptığı şaka ortalığı karıştırdı.

Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Rus bir genç, bu kez korona virüsüne yakalanmış bir hastayı taklit etti.

KORONAVİRÜS ŞAKASI TEPKİ ÇEKTİ

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı.

Bir süre sonra yere yığılan gencin başında toplananlar olayın şaka olduğunu anlamadan gençle ilgilenmeye çalıştı. Bir süre şakacı gencin ayarladığı 2 kişi minibüsle gelerek sözde genci hastaneye kaldırdı.

Özel kıyafetlerle genci sedyeyle alan kişiler araca yükledikleri genci götürdü.

O anlar genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayıldı.

Görüntüleri izleyen Ruslar, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak savcılara çağrıda bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar son 5 ayın en yüksek seviyesine fırladı! Dolar/TL kuru 5.9851'i gördü
Yok öyle yağma! Elazığ'da kiraları yüzde yüz artıran fırsatçılar hakkında soruşturma
Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı
Kendini aldattığını iddia eden kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı dünya alarmda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Yarkadaş'dan Ekrem İmamoğlu'nun tatiline tepki! Şok eden ifadeler
Antalya'da alev alan otobüste korku dolu anlar
30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ listesi
Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı
Esenyurt elektrik kesintisi 30 Ocak elektrik ne zaman gelecek?
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Lassa ateşi nedir lassa virüsu belirtileri neler bulaşı mı?