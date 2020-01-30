Bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı

Olay TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Yaman, kullandığı 34 KT 1627 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken Mahmutbey gişeleri geçtikten bir süre sonra motorun alt kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yoldan geçen diğer sürücüler otomobilden alevlerin yükseldiğini görünce hemen sürücüyü uyardı. Aracın sahibi Mehmet Yaman ise hemen aracı durdurup beraberindeki arkadaşı ile aşağı inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada yoldan geçen sürücüler de Yaman'ın yanan aracını söndürmek için yardıma koştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracın yanan motor kısmına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı görüldü.

Otomobil sürücüsü Mehmet Yaman ise yaşadığı anları şu şekilde anlattı: “Gişeleri geçtik, arkamızdan gelen araç aracınız yanıyor dedi. Sağa çektik. Araç yeniydi, bir günlük araçtı”