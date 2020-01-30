Barış Yarkadaş'dan Ekrem İmamoğlu'nun tatiline tepki! Şok eden ifadeler
CHP'li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'nun deprem yardımı diye gittiği Elazığ'dan kış tatili için Erzurum Palandöken'deki kayak tesislerine geçmesine tepki gösterdi.
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşın üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine sert tepki gösterdi. Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu'ndan şok eden ifadeler
Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti