Elektrikler ne zaman gelecek 30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi listesi
Elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul 30 Ocak elektrik kesintisi listesi araştırmaları bugünün konusu. BEDAŞ bugün İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu. Özellikle Esenyurt ve Beyoğlu'nda elektirk kesintisi saatler sürecek.
Bugün yani 30 Ocak Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın elektrik kesintisi listesine göre bazı merkez ilçelerde elektrik kesintisi saatler sürecek. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 30 Ocak Perşembe günü İstanbu'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nı etkileyecek olan planlı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1942., 1943., 1944., 1945., 1953., 2068. sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1477., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324983)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325837)