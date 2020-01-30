Elektrikler ne zaman gelecek 30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi listesi

Bugün yani 30 Ocak Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın elektrik kesintisi listesine göre bazı merkez ilçelerde elektrik kesintisi saatler sürecek. Peki elektrikler ne zaman gelecek?