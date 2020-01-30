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Yok öyle yağma! Elazığ'da kiraları yüzde yüz artıran fırsatçılar hakkında soruşturma

Türkiye'nin gündemine oturan Elazığ depreminden sonra konut kiralarını yüzde yüz artıran fırsatçılara kötü haber. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artış üzerine ilgililer hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrası ev kiralarında konut kiralarını yüzde yüz artıran fırsatçılar hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.

700 liradan 200 bin liraya çıkardılar

Elazığ’da, 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Kentte bazı ev sahipleri krizi fırsata çevirerek 700 liralık ev kiralarını 2 bin liraya kadar çıkardı.

Savcılık soruşturma başlattı

Kamuoyunda tepkilere neden olan bu artışların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzalı yapılan açıklamada, “24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bakan Kurum: Gereken işlemi yapacağız

Konuyla ilgili bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, şunları söyledi;

"Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat arttıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ’ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız" 

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