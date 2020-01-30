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Dolar son 5 ayın en yüksek seviyesine fırladı! Dolar/TL kuru 5.9851'i gördü

5.95 civarında dar bantta hareket eden dolar/TL artan jeopolitik tansiyonla yükselişe geçti. 5.9851 seviyesine fırlayan dolar kuru, 26 Ağustos'tan bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk toplantısında 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 8.2 olarak açıkladı. Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

FED kararı etkilemedi

Yılın ilk faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (FED), beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.

Dolarda son durum

Koronavirüs piyasaları tehdit ediyor

Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türk Lirası'nda da hafif bir değer kaybı yaşanmasına yol açıyor.

Dolarda yükseliş trendi

TL haftanın ilk iki gününde 5.94-5.95 lira aralığında hareket ettikten sonra dün 5.95'i aştı. Gece saatlerinde 5.96 liranın üzerine tırmanan dolar yeni güne 5.9642'den başladı. 

Altında son durum

Çeyrek altın: 491,47 Lira - Yarım altın: 982,55 Lira - Gram altın: 303,17 Lira

Cumhuriyet altını: 2.022,00 Lira

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