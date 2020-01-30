Depremin vurduğu Malatya'da 9 ilçede daha ara tatil uzatıldı

Deprem felaketinin etkilediği Elazığ'ın tamamında ve Malatya'nın 9 ilçesinde okullar 10 Şubat'ta açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019-2020 akademik takvimde öğrenciler 17 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 15 tatile girdi.
17 Ocak'ta ara tatile giren öğrenciler için 3 Şubat'ta ders zili çalacak. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de son dönem başlayacak.
9 ilçede okullar tatil
Okullar 3 Şubat tarihinde açılacak deprem nedeniyle Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağı bildirilmişti.
Malatya valiliği 9 ilçede daha okulların açılmasını 1 hafta ertelediğini duyurdu.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de son dönem başlayacak.
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.