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Depremin vurduğu Malatya'da 9 ilçede daha ara tatil uzatıldı

Deprem felaketinin etkilediği Elazığ'ın tamamında ve Malatya'nın 9 ilçesinde okullar 10 Şubat'ta açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019-2020 akademik takvimde öğrenciler 17 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 15 tatile girdi. 

17 Ocak'ta ara tatile giren öğrenciler için 3 Şubat'ta ders zili çalacak.  İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de son dönem başlayacak.

9 ilçede okullar tatil

Okullar 3 Şubat tarihinde açılacak deprem nedeniyle Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağı bildirilmişti. 

Malatya valiliği 9 ilçede daha okulların açılmasını 1 hafta ertelediğini duyurdu. 

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de son dönem başlayacak.

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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