Yolcu otobüsünde yangın! Kapılar açılmayınca vatandaşlar camları kırdı
ANTALYA'da yolcu otobüsünün çay ünitesinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak dışarı çıkartılırken dumandan etkilenen bir yolcu hastanede tedavi altına alındı.
Otobüs dumanla doldu
Olay Antalya-Alanya karayolu Okurcalar mevki'inde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya seyir halinde otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı.
Otobüsün kapıları açılmayınca...
Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.
Camları kırıp dışarı çıkardılar
Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardı. Ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.