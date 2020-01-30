HABER /  SPOR

Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız temsilcisi Le Havre’da oynayan Fransız futbolcu Samba Camara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Sivasspor, üçüncü transferini de gerçekleştirdi.

Yiğidolar, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Le Havre’da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yı kadrosuna kattı. Camara, Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın yer aldığı imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivaspsor ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir’i de renklerine bağlamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu'na kayak tepkisi dinmiyor! 'Kayak yapmak zil takıp oynamak değil'
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ırkçı Yunan'a bayrak tepkisi! Bayrağımıza uzanan elleri...
Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos kürsüde Türk bayrağı yırttı
Konya'da bir evli kadın evli sevgilisini tuvalette öldürdü! Şantaj nedeniyle öldürmüş
Canlı yayına katılan Türk'den dehşete düşüren koronavirüs açıklaması!
Dolar son 5 ayın en yüksek seviyesine fırladı! Dolar/TL kuru 5.9851'i gördü
ÖNCEKİ HABERLER
Yağmur altında çalışan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
THY Çin seferlerini azaltma kararı aldı! Coronavirüs dünyayı tehdit ediyor
Yeni Malatyaspor'dan Guilherme tepkisi
2020 2. dönem okullar ne zaman kapanıyor yaz tatili tarihi
Iğdırlı Yusuf ayakkabı boyayarak kazandığı harçlığını depremzedelere bağışladı
BİLSEM sınavları 3. sınıf BİLSEM sınavı ne zaman?
Yorumlar