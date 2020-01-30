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THY Çin seferlerini azaltma kararı aldı! Coronavirüs dünyayı tehdit ediyor

Türk Hava Yolları, coronavirüs nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarına olan 5 Şubat-29 Şubat tarihleri arasındaki planlı seferlerini azaltacak.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

Planlı uçuşlarda azaltıma gidilecek

Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Üstün, şu ifadelere yer verdi: Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

Ücretsiz bilet değişikliği ve iade yapılacak

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı.

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