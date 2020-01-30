Berna Laçin'i Elazığ depremi paylaşımı işinden etti iddiasına cevap geldi
ELAZIĞ'daki depremin ardından paylaşımda bulunan Berna Laçin, P&G firması ile reklam anlaşmaları feshedildiği iddiasına cevap verdi.
Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilen Berna Laçin'e soruşturma açılmış, başı belaya girmişti. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşımının işinden de ettiği iddia edildi
Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldığı söylendi. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili olduğu iddia edildi.
Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini yazan Berna Laçin, ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulunmuştu.
Ancak firmanın sosyal medya hesaplarında reklam yüzü olan Berna Laçin'in yer aldığı tek bir paylaşımın bile olmaması dikkat çekiyor.