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Devlet Bahçeli 'Yüzyılın Antlaşması'na ateş püskürdü! Zulüm planı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD'nin sözde barış planı diye nitelediği Yüzyılın Antlaşması'na sert tepki gösterdi. Bahçeli 'Yüzyılın Antlaşması' diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır." dedi.

ABD'nin önceki gün dünya kamuoyuyla paylaştığı Filistin meselesine ilişkin skandal plana bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, yapıtğı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır. ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır." dedi.

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