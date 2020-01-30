Bankacılık sektörü net karı geriledi! 6 yıl aradan sonra ilk defa yaşandı

BDDK, bankacılık sektörü 2019 net karını 49.75 milyar TL olarak açıkladı. 6 yıl aradan sonra ilk defa sektör karı önceki yıla göre yüzde 8.1 geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan bülten ve verilere göre sektörün 2019 yılı net kârı yüzde 8.1 düşüşle 49.75 milyar TL oldu.

Kritik rakamlar

Bankacılık sektörünün 2019’da kredileri yüzde 11 artışla 2.66 trilyon TL, aktifleri ise yüzde 16.1 artışla 4.49 trilyon TL oldu. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2019 sonunda yüzde 26.1 artışla 2.57 trilyon TL oldu.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı ise 2019 sonunda yüzde 18.43 oldu. Bankacılık sektörünün takipteki alacak rasyosu 2019 sonunda yüzde 5.33 oldu.