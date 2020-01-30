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Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada yerli ve yabancı futbolcuların Ankaragücü'nden alacak işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Vergi, SGK ya da KDV, bunların hepsi bitti. Sadece Anton Putsila ile ilgili biz pazartesi günü parasının tamamını yatırdık. Futbolcunun kendisiyle yazışmaları yaptık. Futbolcudan alacağının kalmadığı ve transfere engel olmayacağına dair yazıyı aldık. FIFA'daki hakimin dosyayı imzalamasını bekliyoruz." diye konuştu.

FIFA'dan gelecek yazıyla transfer yasağındaki tüm engellerin kalkmış olacağını vurgulayan Mert, "SGK ve vergi dairesinden bugün yazıları aldık. Parasal işlemlerin tamamı bitti." ifadesini kullandı.

Transfere ilişkin 10 gündür birebir çalışmalar yapıldığını dile getiren Mert, "Belirlediğimiz noktalar ve futbolcular ile ilgili 1-1,5 ay önce çalışmalar yapıldı. Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'i aldık. Şu an antrenmanda. Geçen sene Norveç'in en iyi kalecisi seçilmiş. Sol sağ açık oynayan Gürcü forvet Saba Lobzhanidze, o da şu anda antrenmanda. Konrad Michalak, Polonyalı, Rusya liginde oynadı. Sağlık kontrolleri bitti. Yani, Ricardo Friedrich, Saba Lobzhanidze ve Konrad Michalak şu anda Ankara'da." diye konuştu.

Fatih Mert, bu gece 4 futbolcunun daha başkente geleceğini söyledi.

"Bunlardan ikisi santrafor, diğer ikisi de orta saha oyuncusu." diyen Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın biz işimizi tamamen, mesai ve transferin son saati gelmeden bitirmiş olacağız. Görünen şimdilik 7 oyuncu ama bu 8 de olabilir. Genç ve yerli futbolcular da olacak. Onlarla beraber 11-12'ye çıkabilir. Bazı futbolcularla da yolumuza devam etmeyeceğiz. Yerlilerden 3-4, yabancılardan da 3-4 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız. Kiralık göndereceklerimiz, yine anlaşacaklarımız da var. İsimler belli."

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