Rusya İsrailli genç kızı verdi! Karşılığında Alexander Meydanı'nı aldı

RUSYA'da valizinde uyuşturucu taşıdığı için 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli Naama Issachar ismli kadın, Alexander Meydanı karşılığında serbest bırakıldı.

Putin, valizinde uyuşturucu taşıdığı için 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Naama Issachar'ı affetti. Bunun sonucunda genç kadın için Doğu Kudüs'teki Aleksandr Meydanı Rusya'ya devredildi.

Putin Issachar'ı affetti

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Yaffe Issachar için, "Her şey yoluna girecek" diyen Putin, beklenen kararını dün akşam verdi. Rusya'da hapiste olan Naama Issachar'ı affetti.

Af kararnamesi

Af kararnamesinde, şu ifadelere yer verildi: İnsanlık ilkeleri esasına dayanarak, 11 Ekim 2019 yılında Moskova Bölgesi Himki Şehir Mahkemesi tarafından hapis cezasına çaptırılan 1993 doğumlu Naama Issachar'ın af edilmesi ve kalan cezasının kaldırılmasına karar veriyorum.

Putin ile Netanyahu görüşmesi

Putin'in af kararı vermesiyle hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Rusya liderine teşekkür etti. Rusya lideri Putin, affın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu ile Moskova'da bir araya geldi. Kremlin'de gerçekleşen buluşmada İsrail tarafı Vladimir Putin'e çiçek sundu.

Genç kıza karşılık Alexander Meydanı Rusya'ya verildi

Rusya'nın, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Alexander Meydanı'nın mülkiyetini alma talebine İsrail'in olumlu karşılık verdiği, Moskova yönetimine devredilen meydanın bulunduğu arazi üzerinde Alexander Nevsky Kilisesi ile başka binaların da bulunduğu öğrenildi. Genç kıza karşılık meydan Ruslara verildi.