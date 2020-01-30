Murat Kurum açıkladı Elazığ'da yüzde 40 tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören yapıları inceledi. Kurum, burada gazetecilere depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3-4 içinde hasar tespitleri tamamlanacak

Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlı olduklarının altını çizen Kurum, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim" dedi.

Fahiş kira artışı iddiası

Elazığ'da fahiş kira artışı iddiasıyla ilgili Kurum, "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak." diye konuştu.

Konteyner kentler kurulacak

Kurum, "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi.

Kurum ayrıca Elazığ merkez ve ilçelerinde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binanın olduğunu sözlerine ekledi.

3+1 brüt 120 metrekare olacak

Vatandaşların kalıcı konutlarının inşaatına başladıklarını söyleyen Kurum, 3+1 konutların brüt 120 metrekare olacağını belirtti.

Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi

Kurum'un görüştüğü vatandaşlardan 68 yaşındaki Bekir Bayram, evinin depremde zarar gördüğünü ve taşınma çalışmalarına başladıklarını belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu, ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

Bakan Kurum ise devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Hicret, Aksaray, Kızılay, Yazıkonak ve Sürsürü mahallelerinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Evlere giren ve depremin neden olduğu tahribatla ilgili inceleme yapan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.