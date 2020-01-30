Bursa'dan tren geçiyor ama kimse bilmiyor

İzmir, Ankara, Balıkesir, Kütahya vilayetlerine gidiyor

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Bursa'nın tek tren istasyonunun Büyükorhan sınırları içerisinde olduğunu çoğu kimse bilmez. Piribeyler'de bulunmakta. Buradan İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Ankara'ya tren tren hattı geçmektedir. Bu trenle yük ve yolcu nakli yapılıyor. Buradan günde 6 sefer yapılıyor. Biz bu tren istasyonunu Bursa'nın kara yolu taşımacılığıyla buluşturmak istiyoruz. Biz Ulaştırma Bakanımızla bir görüşme yaptık. İstasyonla ilçemiz arası 34 kilometre, bu mesafeyi kara yolları ağ sınırına aldıracağız. Yolun yenilenmesiyle birlikte Bursa-Orhaneli ve Büyükorhan'a yeni bir yol çalışması var. Bu yolla ilçemizden tren istasyonuna giden yolun aynı zamanda bitmesiyle birlikte tren taşımacılığından faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.